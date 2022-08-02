В Петрозаводске отремонтировали аварийные пожарные водоемы

В Соломенном и на Ключевой завершен ремонт трех опасных пожарных водоемов.

Сезонное обслуживание объектов направлено на защиту территорий, где отсутствуют центральные сети, отметили в администрации города.

Так, этим летом привели в порядок три строения в Соломенном и на Ключевой. Завершился ремонт пожарных водоемов на Логмозерской (у дома № 21), Рабочей (у дома № 9) и Лижемской (у дома № 2) улицах. Объекты находились в аварийном состоянии. После обновления они больше не представляют угрозу для населения. На конструкциях заменили верхние венцы, перекрытия и крыши.