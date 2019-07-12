В Петрозаводске отремонтируют тротуары на 65 млн рублей

Замглавы Петрозаводска Юлия Мизинкова провела выездное совещание, в ходе которого проинспектировала проведение ремонтных работ, выполняемых в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Сегодня подрядчик ЗАО "АБЗ-Дорстрой" проводит ремонт тротуара на проспекте Карла Маркса – на участке от Речного вокзала до улицы Куйбышева.



Столица на Онего

"Здесь сейчас производится разборка основания тротуара, для того чтобы провести восстановление щебнем и асфальтирование, - сказала руководитель городского комитета ЖКХ Юлия Мизинкова. - Параллельно подрядчик ведет работы по асфальтированию Лососинского шоссе, где восстанавливается только проезжая часть, без тротуаров. После эта же подрядная организация перейдет на Первомайский проспект".



Столица на Онего

По словам Юлии Мизинковой, в этом году тротуары будут сделаны на улицах Пушкинской и Шотмана, а также на проспектах Карла Маркса и Ленина. Общая стоимость работ по замене асфальтобетонного покрытия на тротуарах составит 65 млн рублей.

"Контроль выполнения работ подрядной организацией ведется сотрудниками администрации на всех этапах, в том числе и скрытых, - заверила Мизинкова. – И на этапе укладки щебня и при трамбовке сотрудники проверяют, как это сделано. Контрольное апробирование будет проводить спецлаборатория в рамках заключенного контракта. Будут вырезаны пробы и проверено качество асфальтобетонного покрытия".

Следят за работой подрядчика не только специалисты, но и общественные контролеры.

"Есть обученные контролеры, которые совместно со специалистами оценивают работу, и подают сигналы в администрацию, если замечают какие-либо нарушения", - сказала заместитель председателя Петрозаводского городского Совета Ольга Билко, также принимавшая участие в выездном совещании.

Как сообщил руководитель регионального проекта компании "АБЗ-Дорстрой" Евгений Антонов, тот ремонт, который они уже завершили, прошел проверку.

"Мы выполнили ремонт дорог на улице Красноармейской, площади Гагарина и Онежской набережной, - сказал Антонов. - Были отобраны пробы асфальтобетонного покрытия и уже получены результаты, которые подтвердили, что асфальтобетонное покрытие соответствует всем нормативным документам".



Столица на Онего

Общий срок окончания контракта – 30 сентября, но сегодня, по словам замглавы города Юлии Мизинковой, есть небольшое отставание от графика, которое связано с погодными условиями.

"Сейчас дождливый период, поэтому работы по асфальтированию не ведутся, - сказала Мизинкова. - В дождь подрядчик проводит работы только по подготовке выравнивающего слоя".

Ответственным за приемку работ по проведению ремонта дорог в Петрозаводске, по признанию Юлии Мизинковой, будет она.

"Отвечать за приемку буду я, - сказала руководитель городского комитета ЖКХ Юлия Мизинкова, - потому что я подписывала контракт".



Столица на Онего

Проект "Безопасные и качественные дороги" будет реализовываться в Петрозаводске в течение 6 лет. В рамках этого проекта город будет получать каждый год порядка 500 млн рублей на проведение дорожных ремонтных работ.

Напомним, что в общей сложности Петрозаводск в этом году потратит на благоустройство около 700 миллионов рублей. Эта значительная сумма – консолидация федеральных, региональных и муниципальных средств, которые поступают по различным направлениям – в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", программы поддержки местных инициатив, "Формирование комфортной городской среды" и других.

Всего из госбюджета город получил 450 миллионов рублей, из них 390 млн потратит на ремонт и 60 млн – на реконструкцию и установку светофоров. В общей сложности этим летом капитально отремонтируют 330 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

По программе "Формирование комфортной городской среды-2019" предполагается отремонтировать 35 городских территорий. Для реализации программы бюджету Петрозаводского городского округа выделено из федерального бюджета 55 млн рублей. В рамках благоустройства проводится асфальтирование дворовых территорий, подъезды к домам, обустройство парковочных мест, зон отдыха - игровых площадок, формируются газоны, клумбы.