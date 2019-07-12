В Петрозаводске отремонтируют тротуары на 65 млн рублей

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Замглавы Петрозаводска Юлия Мизинкова провела выездное совещание, в ходе которого проинспектировала проведение ремонтных работ, выполняемых в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Сегодня подрядчик ЗАО "АБЗ-Дорстрой" проводит ремонт тротуара на проспекте Карла Маркса – на участке от Речного вокзала до улицы Куйбышева.
"Здесь сейчас производится разборка основания тротуара, для того чтобы провести восстановление щебнем и асфальтирование, - сказала руководитель городского комитета ЖКХ Юлия Мизинкова. - Параллельно подрядчик ведет работы по асфальтированию Лососинского шоссе, где восстанавливается только проезжая часть, без тротуаров. После эта же подрядная организация перейдет на Первомайский проспект".
По словам Юлии Мизинковой, в этом году тротуары будут сделаны на улицах Пушкинской и Шотмана, а также на проспектах Карла Маркса и Ленина. Общая стоимость работ по замене асфальтобетонного покрытия на тротуарах составит 65 млн рублей.
"Контроль выполнения работ подрядной организацией ведется сотрудниками администрации на всех этапах, в том числе и скрытых, - заверила Мизинкова. – И на этапе укладки щебня и при трамбовке сотрудники проверяют, как это сделано. Контрольное апробирование будет проводить спецлаборатория в рамках заключенного контракта. Будут вырезаны пробы и проверено качество асфальтобетонного покрытия".
Следят за работой подрядчика не только специалисты, но и общественные контролеры.
"Есть обученные контролеры, которые совместно со специалистами оценивают работу, и подают сигналы в администрацию, если замечают какие-либо нарушения", - сказала заместитель председателя Петрозаводского городского Совета Ольга Билко, также принимавшая участие в выездном совещании.
Как сообщил руководитель регионального проекта компании "АБЗ-Дорстрой" Евгений Антонов, тот ремонт, который они уже завершили, прошел проверку.
"Мы выполнили ремонт дорог на улице Красноармейской, площади Гагарина и Онежской набережной, - сказал Антонов. - Были отобраны пробы асфальтобетонного покрытия и уже получены результаты, которые подтвердили, что асфальтобетонное покрытие соответствует всем нормативным документам".
Общий срок окончания контракта – 30 сентября, но сегодня, по словам замглавы города Юлии Мизинковой, есть небольшое отставание от графика, которое связано с погодными условиями.
"Сейчас дождливый период, поэтому работы по асфальтированию не ведутся, - сказала Мизинкова. - В дождь подрядчик проводит работы только по подготовке выравнивающего слоя".
Ответственным за приемку работ по проведению ремонта дорог в Петрозаводске, по признанию Юлии Мизинковой, будет она.
"Отвечать за приемку буду я, - сказала руководитель городского комитета ЖКХ Юлия Мизинкова, - потому что я подписывала контракт".
Проект "Безопасные и качественные дороги" будет реализовываться в Петрозаводске в течение 6 лет. В рамках этого проекта город будет получать каждый год порядка 500 млн рублей на проведение дорожных ремонтных работ.
Напомним, что в общей сложности Петрозаводск в этом году потратит на благоустройство около 700 миллионов рублей. Эта значительная сумма – консолидация федеральных, региональных и муниципальных средств, которые поступают по различным направлениям – в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", программы поддержки местных инициатив, "Формирование комфортной городской среды" и других.
Всего из госбюджета город получил 450 миллионов рублей, из них 390 млн потратит на ремонт и 60 млн – на реконструкцию и установку светофоров. В общей сложности этим летом капитально отремонтируют 330 тысяч квадратных метров дорожного полотна.
По программе "Формирование комфортной городской среды-2019" предполагается отремонтировать 35 городских территорий. Для реализации программы бюджету Петрозаводского городского округа выделено из федерального бюджета 55 млн рублей. В рамках благоустройства проводится асфальтирование дворовых территорий, подъезды к домам, обустройство парковочных мест, зон отдыха - игровых площадок, формируются газоны, клумбы.
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