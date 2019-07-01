В Петрозаводске парк Беличий остров начали благоустраивать

Завершается ремонт дренажной системы и устройство дорожек в парке Беличий остров, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Горожане показали подрядчику места, где необходимо установить дополнительные дренажные трубы.



Первый этап работ включает ремонт дорожек и устройство тротуара вдоль ул. Питкярантской с применением отсева, второй этап – монтаж деревянного оборудования для детской площадки и планировку новых пешеходно-прогулочных зон.





В парке установят кормушки для белок, а входную зону оформят декоративной инсталляцией. Запланированы также работы по улучшению наружного освещения. В рамках муниципального контракта будут заменены существующие светильники вдоль главной аллеи, около новой детской площадки появятся дополнительные опоры.