В Петрозаводске парк Беличий остров начали благоустраивать

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Завершается ремонт дренажной системы и устройство дорожек в парке Беличий остров, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Горожане показали подрядчику места, где необходимо установить дополнительные дренажные трубы.
Первый этап работ включает ремонт дорожек и устройство тротуара вдоль ул. Питкярантской с применением отсева, второй этап – монтаж деревянного оборудования для детской площадки и планировку новых пешеходно-прогулочных зон.
В парке установят кормушки для белок, а входную зону оформят декоративной инсталляцией. Запланированы также работы по улучшению наружного освещения. В рамках муниципального контракта будут заменены существующие светильники вдоль главной аллеи, около новой детской площадки появятся дополнительные опоры.
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