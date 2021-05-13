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В Петрозаводске пенсионерка на иномарке отправила велосипедиста на больничную койку (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
16:08, 14 Мая 2021
фото: © читатель «Столицы на Онего»
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В центре Петрозаводска пенсионерка на иномарке сбила 19-летнего велосипедиста, пострадавший с травмами доставлен в больницу, сообщили в ГИБДД города.

Как стало известно "Столице на Онего", сегодня днем, 14 мая в 15.06, на пересечении улицы Энгельса и проспекта Ленина 66-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai, совершила наезд на 19-летнего велосипедиста, который ехал по проезжей части.

Несмотря на то, что велосипедист был в шлеме и другой защитной экипировке, он получил травмы и был доставлен в больницу.

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Комментарии

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Самуил
2021-05-14 17:45:40
Leopol'd, я же говорил: он женофоб! Ещё и геронтофоб. Но против "симпатичных стройных охранников" ничего не имеет.
кир
2021-05-14 17:17:38
Бабы - дуры, - сказал кот. А пенсионерки - вдвойне.
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