В Петрозаводске 90-летняя бабушка верит, что мошенники вернут ей деньги

Пожилая жительница Петрозаводска перевела неизвестным 50 тыс. рублей и не хочет писать на мошенников заявление в полицию, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступил звонок от 89-летней жительницы микрорайона Сулажгора. В ходе телефонного опроса оперативный дежурный выяснил, что пенсионерка перевела 50 тыс. рублей по просьбе неизвестных. Женщина пояснила, что ей позвонил неизвестный и предложил получить компенсацию в размере 350 тыс. рублей, которая якобы полагается за ранее приобретенные лекарства.

Прибывшим к ней сотрудникам полиции пожилая петрозаводчанка сообщила, что не будет писать заявление о хищении, так как верит, что она общалась с порядочными людьми и все обещанные средства ей выплатят. Несмотря на это, сотрудниками уголовного розыска Петрозаводска проводится проверка по данному факту.