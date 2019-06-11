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Новости. Криминал
09:57, 11 Июня 2019
фото: © РИА Новости. Максим Богодвид

В Петрозаводске пенсионерка "подарила" мошенникам около 450 тысяч рублей

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Женщина хотела получить компенсацию за покупку БАДов, но наткнулась на мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 73-летняя женщина. Она пояснила, что перевела мошенникам большую сумму денег.

Полицейские установили ход событий. Первый звонок пенсионерке поступил 24 мая. Мужчина представился прокурором южного административного округа Москвы и спросил, приобретала ли она когда-нибудь БАДы. Пожилая женщина ответила утвердительно.

Тогда ей предложили получить компенсацию 580 тысяч рублей, однако для этого необходимо было перевести деньги за некую страховку. Пожилая женщина выполнила условия.

После этого ей в течение двух недель поступали звонки. Фамилии и должности звучали по-разному, условия предоставления компенсации варьировались, но результат был один: петрозаводчанка отправлялась в банк и переводила различные суммы на счет одного и того же человека.

Подсчитав расходы – 441 тысячу рублей, женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

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