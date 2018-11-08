В Петрозаводске пенсионерка получила травмы в троллейбусе

В городском транспорте опять упал и травмировался пассажир, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В минувшую среду 7 ноября в 11.10 на пр. Первомайский - ул. Московская женщина, управляя троллейбусом, совершила экстренное торможение, в результате в салоне упала 58-летняя пассажирка.

В результате падения пенсионерка получила травмы. Ей назначено амбулаторное лечение.