Карельские пенсионеры встанут на лыжи

Зимняя спартакиада пенсионеров пройдет 14 марта на "Кургане" в Петрозаводске, сообщили в ПФР Карелии.

Зимняя спартакиада пройдет в Петрозаводске в четвертый раз.

Победителей определят как в личном, так и в командном первенстве. По условиям Спартакиады, в состав каждой команды должны войти пять человек, в том числе 4 участника (двое мужчин 60 лет и старше и две женщины 55 лет и старше) и руководитель делегации.

К соревнованиям не допускаются пенсионеры с противопоказаниями по здоровью. Кроме того, на месте проведения Спартакиады будет дежурить бригада скорой помощи.

В программе состязаний лыжные гонки на 2 км для мужчин и 1 км для женщин, а также командные соревнования на дистанции 1800 метров.

Открытие Спартакиады состоится 14 марта в 10.10, место проведения - спортивный комплекс "Курган".