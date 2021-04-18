В Петрозаводске будут судить шестерых членов ОПГ, обманывавших пенсионеров

Злоумышленники в Петрозаводске и Кондопоге навязывали пенсионерам дорогое газовое оборудование, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Карелии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых участников организованной преступной группы, действовавшей в Петрозаводске и Кондопоге с января по апрель 2019 года. В зависимости от степени участия они обвиняются в совершении от 6 до 41 преступления.

По версии следствия, злоумышленники, посещая группой квартиры граждан, главным образом пенсионеров, предлагали купить газовое оборудование (сигнализаторы загазованности) по завышенной цене. Кроме того, продавцы вводили потерпевших в заблуждение, настаивая на том, что установка сигнализаторов является обязательной.

Общая сумма причиненного ущерба составила более 300 тысяч рублей.

Уголовное дело по статье «мошенничество» направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении одного из организаторов группы ранее было выделено в отдельное производство в связи с заключением соглашения о сотрудничестве, в настоящее время он уже отбывает срок в колонии.