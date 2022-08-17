В Петрозаводске перекроют улицу из-за ремонта дороги

В понедельник изменится схема движения транспорта на Кукковке, сообщили в администрации столицы Карелии.

В понедельник, 29 августа, подрядчик, АО «АБЗ-Дорстрой», планирует приступить к асфальтированию проезжей части на улице Питкярансткой. С 12.00 движение на ремонтируемом участке между Беличьим проездом и Карельским проспектом будет закрыто.



администрация Петрозаводска

Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда. Пропуск экстренных служб при необходимости будет обеспечен.

Ранее сообщалось, дороги перекроют в центре Петрозаводска из-за массовых гуляний в День знаний.