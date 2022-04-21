В Петрозаводске пьяные автомобилистки удивляют инспекторов

В столице Карелии инспекторы остановили пьяную автомобилистку, которая ранее уже была лишена прав за употребление спиртного за рулем.

Вечером в районе дома № 38 по Лесному проспекту петрозаводские инспекторы отстранили от управления 26-летнюю девушку, которая находилась за рулем с признаками опьянения. Как выяснилось, в 2020 году петрозаводчанка была лишена прав за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

«Дамы за рулем продолжают удивлять. Очередной пьяный заезд», — сообщили в ГИБДД.

Освидетельствование на месте подтвердило состояние опьянения (алкотестер показал — 1.47 мг/л). Девушка была не согласна с результатами и пожелала пройти освидетельствование в медицинском учреждении.

В отношении нарушительницы составлен протокол за управление машиной без прав. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 30 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток.

Кроме того, в действиях водителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Ранее сообщалось, как на подъезде к аэропорту Петрозаводска была остановлена пьяная автоледи без прав.