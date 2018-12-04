В Петрозаводске пьяный мужчина избил сделавшую ему замечание пенсионерку

Сотрудники патрульно-постовой службы Петрозаводска задержали местного жителя, который подозревается в избиении 69-летней женщины, сообщает МВД Карелии.

Вечером 1 декабря в дежурную часть полиции обратился 30-летний горожанин. Он сообщил, что его 69-летнюю мать избил сосед. На место выехали сотрудники патрульно-постовой службы.

Они выяснили, что потерпевшая и 55-летний подозреваемый проживают в общежитии в одной секции. Пенсионерка сделала мужчине замечание, когда тот распивал спиртное на кухне. Ему это не понравилось, и он избил её.

Как только об этом узнал сын потерпевшей, он обратился к правоохранителям и вызвал скорую помощь. Пожилая петрозаводчанка была госпитализирована с травмой головы. Нарядом ППС подозреваемый задержан.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.