В Петрозаводске пьяный угонщик не смог завести машину, на которой пытался уехать домой

Девятнадцатилетний житель Пряжинского района обнаружил открытый автомобиль, но не смог его завести, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 36-летняя горожанка. Она сообщила, что 28 октября вечером оставила свой автомобиль "ВАЗ-2104" возле дома, а утром обнаружила, что кто-то повредил провода зажигания.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний житель Пряжинского района, ранее судимый за аналогичные преступления.

Молодой человек рассказал, что в Петрозаводск приехал к друзьям. Изрядно выпив за встречу, он отправился искать ночлег и по дороге приметил незакрытую «четверку». Чтобы облегчить себе путь, подозреваемый сел за руль, однако машину завести не смог и покинул место преступления.. По факту покушения на угон возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, отсутствие аккумулятора не помешало жителю Карелии угнать авто.