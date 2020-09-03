Отсутствие аккумулятора не помешало жителю Карелии угнать авто

В полицию об угоне заявил вахтовик, сообщили в МВД Карелии.

Автомобиль ВАЗ-21014 в течение длительного времени оставался припаркованным в одном из дворов карельской столицы. На это обратил внимание 21-летний горожанин.



В один из дней он решил воспользоваться чужой машиной, но обнаружил, что нет аккумулятора. Тогда молодой человек откатил ее в другое место, подыскал АКБ и уехал.

Неуверенные маневры водителя привлекли внимание сотрудников ГИБДД.



Владелец авто сообщил, что находится далеко за пределами города, так как работает вахтовым методом. Как только мужчина вернулся, он подал в полицию заявление об угоне. Ущерб был оценен в 50 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.