Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Число заболевших COVID-19 в Карелии возросло на 35
Сегодня 08:42
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно" 2
Сегодня 10:43
Лесоруб из Карелии побил мировой рекорд 3
03.09.2020 18:20
Пресс-секретарь главы Карелии: "Слухи о "закрытии всех на карантин" в конце сентября – недостоверны" 8
Сегодня 09:51
Дайвер обнаружил мусорный контейнер на дне карьера в Петрозаводске (ВИДЕО) 7
Сегодня 08:20

Отсутствие аккумулятора не помешало жителю Карелии угнать авто

Новости. Криминал
12:43, 04 Сентября 2020
фото: © Fotolia / Tomasz Zajda
Загрузка...

В полицию об угоне заявил вахтовик, сообщили в МВД Карелии.

Автомобиль ВАЗ-21014 в течение длительного времени оставался припаркованным в одном из дворов карельской столицы. На это обратил внимание 21-летний горожанин.

В один из дней он решил воспользоваться чужой машиной, но обнаружил, что нет аккумулятора. Тогда молодой человек откатил ее в другое место, подыскал АКБ и уехал.

Неуверенные маневры водителя привлекли внимание сотрудников ГИБДД.

Владелец авто сообщил, что находится далеко за пределами города, так как работает вахтовым методом. Как только мужчина вернулся, он подал в полицию заявление  об угоне. Ущерб был оценен в 50  тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.08.2020, 13:49
Появились фото с места ДТП в Карелии, где сегодня утром погибли два подростка
02.09.2020, 15:22
Минстрой Карелии рассказал, когда готов начать отопительный сезон
30.08.2020, 08:52
Число инфицированных COVID-19 в Карелии стремительно растет
01.09.2020, 09:39
Подробности смертельного ДТП в Петрозаводске рассказали в ГИБДД (ВИДЕО)
01.09.2020, 16:35
"Мы превратились в маленький Краснодарский край"
31.08.2020, 11:43
В Карелии нашли мощи святого, пролежавшие в земле почти 500 лет

Аналитика

Сегодня 11:40
Обществоведение
Хирург-онколог Ксения Петрова: "Я здесь к месту"
Заведующая Центра амбулаторной онкологической помощи Костомукши Ксения Петрова о переезде из Москвы и развитии помощи пациентам с онкологией.
"Мы очень опасаемся за детей, которые могут пострадать от таких же преступлений" 25
02.09.2020 07:45
"Мы превратились в маленький Краснодарский край" 2
01.09.2020 16:35
Добровольно-принудительный укол 6
31.08.2020 15:43
Карельское здравоохранение в режиме нон-стоп 2
31.08.2020 12:12
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:20
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, полученным в ходе массового тестирования населения на антитела к новой коронавирусной инфекции, иммунитет к COVID-19 обнаружен всего у 20-25% сдавших анализ.
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно" 2
Сегодня 10:43
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
01.09.2020 11:27
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»