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Новости. Общество
15:59, 29 Мая 2019
фото: © Михаил Почуев/ТАСС

Маршрутчики Петрозаводска намерены повысить стоимость проезда в автобусах

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Мэр города Ирина Мирошник считает недопустимым повышение стоимости проезда, которое запланировано на 11 июня, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В организации, осуществляющие пассажирские перевозки на территории карельской столицы, направлено соответствующее обращение.

В администрацию Петрозаводска поступило уведомление от ряда перевозчиков о планируемом повышении стоимости проезда. Транспортные предприятия намереваются увеличить цены с 11 июня.

Глава Петрозаводска выступает против повышения стоимости проезда. В адрес руководителей компаний-перевозчиков направлено письмо.

"Считаю, что указанное повышение тарифа до изменения ситуации, существующей на сегодняшний день в сфере пассажирских перевозок на территории города, недопустимо. Качество осуществляемых Вашими предприятиями регулярных перевозок в настоящее время не соответствует их стоимости, установленные расписания движения автобусов, нормы безопасности дорожного движения не соблюдаются, культура обслуживания пассажиров находится на крайне низком уровне. Наличие указанных фактов подтверждается большим количеством жалоб жителей и гостей города, поступающих в администрацию, Петросовет и мне лично, материалами рейдовых проверок", – отмечает Ирина Мирошник.

На основании вышеизложенного глава Петрозаводска требует пересмотреть решение о повышении стоимости проезда и принять все возможные меры для повышения качества обслуживания пассажиров и обеспечения работы на маршрутах в соответствии с установленными расписаниями движения.

Ирина Мирошник также сообщила, что в случае повышения размера оплаты проезда, намерена обратиться в УФАС по Карелии с целью инициирования проверки обоснованности повышения тарифа и признаков наличия ценового сговора.

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Комментарии

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Ванёк
2019-05-29 16:35:18
Проехал много городов в России , такого хлама на дорогах городов ( маршруток ) ни где нет . За что платить им деньги ?
Lana
2019-05-29 16:41:44
Ванёк,

Насчет хлама согласна на 100%!
goo
2019-05-29 16:17:21
Ценовой сговор? Не может быть! Погодите, а разве пассажирскими перевозками в городе не занимается одна контора, поделенная на несколько чтобы избежать санкций ФАС? И Петросовет тут совсем ни-при-чем!
Lana
2019-05-29 16:38:45
goo,

Респект!
Доказать корпоративный сговор весьма трудно, для этого должны быть веские доказательства, подтвержденные документально. Без них, слова - пустой звон. Голословные обвинения могут расцениваться как клевета и нанесение ущерба деловой репутации.
Повышение стоимости проезда следствие растущей стоимости бензина, которую почему-то никто не в силах остановить...
zanoza
2019-05-29 16:06:09
Ну а почему же не повысить плату за проезд в автобусах-развалюхах? За экстрим платить надо! :)
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