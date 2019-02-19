09:55, 19 Февраля 2019
В Петрозаводске планируют предоставлять услугу ЭКО на базе перинатального центра
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Почти 300 детей родились с применением вспомогательных репродуктивных технологий, сообщили в Минздраве Карелии.
По данным статистики, в Карелии проживает около 141 тысячи женщин фертильного возраста, из них страдают бесплодием 5-8%.
В 2018 году на ЭКО направлены 743. На учет по беременности в прошлом году встали 272 женщины, получившие лечение с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, родились 292 ребенка.
В 2019 году выделено 700 квот на проведение ЭКО в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
В лечении бесплодия с применением ЭКО принимают участие девять медицинских организаций, в том числе две клиники, расположенные в Петрозаводске.
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