В Петрозаводске планируют предоставлять услугу ЭКО на базе перинатального центра

Почти 300 детей родились с применением вспомогательных репродуктивных технологий, сообщили в Минздраве Карелии.

По данным статистики, в Карелии проживает около 141 тысячи женщин фертильного возраста, из них страдают бесплодием 5-8%.

В 2018 году на ЭКО направлены 743. На учет по беременности в прошлом году встали 272 женщины, получившие лечение с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, родились 292 ребенка.

В 2019 году выделено 700 квот на проведение ЭКО в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

В лечении бесплодия с применением ЭКО принимают участие девять медицинских организаций, в том числе две клиники, расположенные в Петрозаводске.