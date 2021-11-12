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В Петрозаводске по среднероссийским меркам много врачей, но больше 50% горожан жалуются на здоровье

Новости. Общество
09:33, 28 Декабря 2021
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Уровень обеспеченности врачами населения Петрозаводска намного выше, чем в среднем по России, но это не помогает жителям чувствовать себя здоровыми.

Такой вывод следует из результатов исследования Федеральной государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, которая рассчитала индекс качества жизни во всех административных центрах регионов России.

По каждому ключевому показателю городам присваивался балл от 0 до 100, где 0 баллов — худшее значение, 100 баллов — лучшее значение.

Расчеты индекса здоровья жителей Петрозаводска показали противоречивую ситуацию в этой сфере. С одной стороны, в столице Карелии высокая обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом — 91.52 единицы на 10 тыс. человек населения. В среднем по РФ этот показатель составляет 79.88 единицы.  Доля населения, проживающего в 15-минутной пешей доступности от спортивных объектов в Петрозаводске превышает 81% — в 1,5 раза больше, чем по РФ. С другой стороны, среди жителей города очень низкая самооценка состояния здоровья. Только 39% из числа опрошенных считает свое здоровье хорошим. По России результаты более благополучные.

Кроме здоровья индекс учитывает жилищные условия, доход и работу, образование, мобильность, развитие территорий, благоустройство и экологию, безопасность, общество, работу и отдых, гражданские права.

О других результатах исследования читайте в статье «Красота и беднота: индекс качества жизни в Петрозаводске».

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Комментарии

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Неравнодушный
2021-12-28 10:09:59
Врачи хорошо работают, просто лечатся люди скверно.
кир
2021-12-28 10:02:22
Сделали самобытный ПетрГУ на московские деньги. А врачей готовят так себе. :)
Tеатральный критик
2021-12-28 09:58:25
Нытье тоже болезнь :)
Гость
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