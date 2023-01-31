В Петрозаводске по тревоге подняли три расчета спасателей из-за ночного пожара в пятиэтажке

Ночью восемь пожарных выезжали в жилой дом на улице Варламова.

По сообщению МЧС Карелии, 7 февраля в 03:54 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (8 человек, 3 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в доме №40 по улице Варламова.

Как рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе ведомства, в подъезде пятиэтажного дома горела оконная рама. Площадь возгорания составила 0,5 кв. м. Жильцы потушили раму до приезда спасателей. В 04:00 пожар был ликвидирован.

Ранее сообщалось, следователи выяснят обстоятельства гибели на пожаре пожилого жителя Карелии.