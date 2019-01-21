В Петрозаводске почтальон выдал пенсию поддельными купюрами "Банка приколов"

Бывшего почтальона обвиняют в хищении пенсии путем обмана на сумму 22 тысячи рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, в сентябре 24-летний почтальон решил выдать пенсию одному из получателей поддельными купюрами. С этой целью он приобрел в киоске 11 билетов "Банка приколов" номиналом 2 тысячи "дублей".

При доставке пенсии на дом, воспользовавшись престарелым возрастом пенсионера, почтальон подменил 2-тысячные денежные купюры на общую сумму 22 тысячи рублей билетами "Банка приколов".

Введенный в заблуждение потерпевший не убедился в подлинности переданных ему билетов и оставил их у себя. Обман он обнаружил только спустя месяц, когда попытался поддельными купюрами расплатиться в магазине.

На стадии следствия обвиняемый частично возместил потерпевшему причиненный ущерб.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Петрозаводский городской суд.