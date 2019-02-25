В Петрозаводске под реконструкцию попадет прибрежная зона набережной Варкауса

Администрация Петрозаводска собирается включить в планы реконструкции Онежской набережной прибрежную зону набережной Варкауса.

Об этом говорится в проекте решения Петросовета, которое будет рассмотрено на ближайшей сессии.

Согласно документу, планируется передать в республиканскую собственность набережную Онежского озера для ее последующей реконструкции. В проекте указаны три участка набережной, протяженностью 2,5 километра, которые составляют основную часть прогулочной зоны – она заканчивается объектом "Пирамида".

Кроме того, под реконструкцию попадает прибрежная зона вдоль всей набережной Варкауса.

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