11:45, 25 Февраля 2019
В Петрозаводске под реконструкцию попадет прибрежная зона набережной Варкауса
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Администрация Петрозаводска собирается включить в планы реконструкции Онежской набережной прибрежную зону набережной Варкауса.
Об этом говорится в проекте решения Петросовета, которое будет рассмотрено на ближайшей сессии.
Согласно документу, планируется передать в республиканскую собственность набережную Онежского озера для ее последующей реконструкции. В проекте указаны три участка набережной, протяженностью 2,5 километра, которые составляют основную часть прогулочной зоны – она заканчивается объектом "Пирамида".
Кроме того, под реконструкцию попадает прибрежная зона вдоль всей набережной Варкауса.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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