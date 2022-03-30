В Петрозаводске подозреваемые в уголовных преступлениях скрылись от следствия (ФОТО)

Полиция разыскивает двух мужчин, скрывающихся от следствия, в отношении которых возбуждены уголовные дела.

Как сообщили в МВД Карелии, сотрудники уголовного розыска Петрозаводска разыскивают Дмитрия Руслановича Р., 1994 года рождения, который подозревается в краже и скрывается от дознания.

Также разыскивается Дмитрий Леонидович И., 1982 года рождения, скрывающийся от следствия. В отношении него возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, касающимся угрозой убийства и повреждения имущества.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщать сведения по номеру телефона: 8 921 224 10 63.

Конфиденциальность гарантируется.