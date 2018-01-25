17:40, 25 Января 2018
В Петрозаводске подросток попался полиции, гуляя по ТЦ в недавно украденной обуви
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Сотрудники патрульно-постовой службы задержали в Петрозаводске подозреваемого в грабеже, сообщает МВД Карелии.
Вечером 24 января в одном из павильонов торгового центра на проспекте Ленина неизвестный похитил кроссовки. Сообщение на пульт "02" поступило через 20 минут.
Наряд ППС установил приметы злоумышленника и, уже через несколько минут, обнаружил его, гуляющего по торговому центру в новой обуви. Старые кроссовки молодой человек нес в руках.
Несовершеннолетний подозреваемый 2002 года рождения был доставлен в отдел полиции, после чего передан законным представителям. Ущерб составил 1,2 тысячи рублей.
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