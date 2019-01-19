В Петрозаводске подросток с судимостью обокрал соседа

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В Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту кражи подростком, сообщает МВД Карелии.
В отдел полиции Петрозаводска обратился 30-летний горожанин и сообщил, что из кладовки в подъезде жилого дома похищены четыре автомобильных колеса на литых дисках. Ущерб превысил 14 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, несовершеннолетнего ранее судимого петрозаводчанина. Он дал признательные показания и пояснил, что похитил колеса из незакрытой кладовки, а затем продал их на сайте бесплатных объявлений. За чужое имущество молодой человек выручил 2,8 тысячи рублей и потратил эти деньги на угощения для своих друзей.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Похищенное изъято и будет возвращено владельцу.
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