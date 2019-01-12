В Петрозаводске подросток ушел из дома и не вернулся, его нет уже четыре дня

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Полиция Петрозаводска просит помочь в розыске 16-летнего Алексея Миронова.
Полицией Петрозаводска разыскивается Алексей Сергеевич Миронов 2002 года рождения, который днем 8 января ушёл из дома, расположенного в микрорайоне Древлянка, и до настоящего времени не вернулся.
На вид: 16 лет, рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, темные волосы коротко стрижены.
Был одет: куртка черная «Адидас», спортивные брюки серо-зеленого цвета с белыми вставками, черная кофта с капюшоном, был обут в синие кроссовки «Адидас».
Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, сообщать значимые сведения по телефонам в Петрозаводске: (8 814 2) 75-50-00, 8-911-40-18-356 или 02, с мобильного 102.
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