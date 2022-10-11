В Петрозаводске подсветили дорожку под мостом

Светильники установили на территории под Советским мостом.

Территория под Советским мостом не попала в общий план Петрозаводска по установке освещения, но власти города нашли решение. Об это сообщил глава столицы Карелии Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

«В этом месте активно гуляют семьи, занимаются спортом многие горожане из всех районов Петрозаводска. С коллегами из МУП ПЭС нашли решение - предприятие установило 3 натриевых светильника под мостом и на подходах к нему с обеих сторон», - пишет мэр.

По словам Любарского, в адрес администрации поступает много обращений по поводу освещения тех или иных мест города. В этом году работы ведутся на более 40 объектах – где-то меняют столбы и плафоны, а где-то устанавливают фонари, которых никогда не было.

«Да, это не так много в масштабах всего города, но таких объемов – порядка 1000 опор и 1500 светоточек – раньше не было», - отметил глава города.

Ранее сообщалось, несколько населенных пунктов в Карелии погрузилось во тьму из-за бесхозной линии освещения.