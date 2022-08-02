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В Петрозаводске подсветят 39 проспектов, улиц, парков и скверов

Новости. Общество
14:06, 12 Августа 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о модернизации уличного освещения.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский сообщил, что в Петрозаводске продолжаются масштабные работы по модернизации уличного освещения. До конца ноября за счет средств субсидии, выделенной правительством Карелии на социально-экономическое развитие Петрозаводска, светлее станет сразу на 39 городских объектах. Новые, более мощные светильники появятся на проспектах, улицах, в скверах и парках.

Как отметил Любарский, в некоторых местах фонари установят впервые, например, в парке Патриот на Древлянке и на набережной — от Каменной до Городской площади.

«Но новое не всегда значит лучшее. Там, где можно и уместно, мы стараемся сохранить городское наследие, и восстановить те элементы благоустройства, которые украшают Петрозаводск уже не одно десятилетие», — рассказал глава города.

Так, по его словам, на этой неделе начались работы по установке новых опор на улице Ригачина. На участке от набережной Гюллинга до улицы Чернышевского будет установлено 47 новых опор взамен аварийных с заменой светильников на новые более мощные и с большей светоотдачей на участке от Чернышевского до Онежской флотилии.

«Опоры, которые давно отслужили свой срок, мы заменим, а вот декоративные элементы — якоря и серпы с молотами — подрядчик отреставрирует и перевесит на новые опоры уличного освещения»,  — объяснил Владимир Любарский.

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