В Петрозаводске подсветят еще три пешеходных перехода

Администрация Петрозаводска продолжает мероприятия по повышению уровня безопасности на дорогах, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Работы в рамках "дорожной карты" по приведению к нормативному состоянию уровня и равномерности освещенности пешеходных переходов проводят сотрудники муниципального предприятия "ПЭС".

В мае будут выполнены работы по модернизации освещения на перекрестках: ул. Древлянка – ул. Попова, ул. Ровио – ул. Лыжная и у дома №5 на Лососинское шоссе.

Напомним, что в апреле энергетики произвели замену светильников и установили дополнительные консоли освещения вблизи пешеходных переходов на улице Дзержинского (рядом гимназией №17), возле дома №3 на Лесном проспекте, а также на перекрестках: Лесной проспект - ул. Сыктывкарская, Лососинское шоссе - ул. Попова, Лососинское шоссе - Лесной проспект (в сторону района Кукковка).