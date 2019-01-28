В Петрозаводске следователи выясняют обстоятельства гибели профессора ПетрГУ Натальи Субботиной
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Трагедия произошла в ночь с 26 на 27 января, сообщили в МВД Карелии.
Как рассказали в пресс-службе МВД Карелии, в ночь с 26 на 27 января в дежурную часть полиции поступило сообщение из БСМП, что женщина 1960 года рождения выпала из окна четвертого этажа жилого дома на Андропова, получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась в больнице этой же ночью.
"Криминала не усматривается, по факту смерти проводится проверка", - сказали в МВД Карелии.
Также информацию о гибели петрозаводчанки подтвердили и в Следственном комитете Карелии, сообщив, что доследственная проверка уже ведется.
Как стало известно "Столице на Онего" из достоверных источников, погибшей является доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой неврологии, психиатрии и микробиологии Медицинского института ПетрГУ, председатель карельского отделения Российского научного общества неврологов РФ Наталья Субботина.
В ПетрГУ "Столице на Онего" сказали, что пока информации о похоронах дать не могут, так как ведется доследственная проверка.
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