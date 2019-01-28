В Петрозаводске следователи выясняют обстоятельства гибели профессора ПетрГУ Натальи Субботиной

Трагедия произошла в ночь с 26 на 27 января, сообщили в МВД Карелии.

Как рассказали в пресс-службе МВД Карелии, в ночь с 26 на 27 января в дежурную часть полиции поступило сообщение из БСМП, что женщина 1960 года рождения выпала из окна четвертого этажа жилого дома на Андропова, получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась в больнице этой же ночью.

"Криминала не усматривается, по факту смерти проводится проверка", - сказали в МВД Карелии.

Также информацию о гибели петрозаводчанки подтвердили и в Следственном комитете Карелии, сообщив, что доследственная проверка уже ведется.

Как стало известно "Столице на Онего" из достоверных источников, погибшей является доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой неврологии, психиатрии и микробиологии Медицинского института ПетрГУ, председатель карельского отделения Российского научного общества неврологов РФ Наталья Субботина.

В ПетрГУ "Столице на Онего" сказали, что пока информации о похоронах дать не могут, так как ведется доследственная проверка.