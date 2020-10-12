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В Петрозаводске похититель алкоголя, ударивший женщину по лицу, споткнулся и разбил бутылку

Новости. Происшествия
12:15, 13 Октября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин
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Молодой человек в Петрозаводске ради бутылки пошел на преступление, за которое ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от директора одного из сетевых магазинов о грабеже.

Оперативники выяснили, что в вечером, почти перед закрытием торговой точки неизвестный в маске открыто похитил бутылку алкоголя. В тот момент, когда он пытался вынести ее из магазина, директор пыталась убедить его оставить товар внутри или оплатить. Но вместо этого в тамбуре магазина злоумышленник нанес ей удар по лицу. После этого похититель, убегая, споткнулся, выронил литровую бутылку. Тара разбилась, а молодой человек скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские установили личность подозреваемого – 22-летнего ранее не судимого петрозаводчанина. Он пояснил, что хотел продолжить вечер в компании друзей. В столь позднее время официально он не мог приобрести спиртное, кроме этого у него не было средств на покупку алкоголя. Поэтому, зайдя в магазин, решился на совершение имущественного преступления.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание по данной статье до 7 лет лишения свободы.

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