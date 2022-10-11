В Петрозаводске появилась дополнительная остановка для междугородних автобусов

Автобусы «Карелавторанса» будут останавливаться на Перевалке.
Как сообщается на сайте «Карелавтотранса», для удобства пассажиров, прибывающих в Петрозаводск по маршрутам № 502 «Кемь — Петрозаводск», № 527 «Сегежа — Петрозаводск через Медвежьегорск, Кондопогу», № 528 «Костомукша — Петрозаводск через Сегежу», № 525 «Пудож — Петрозаводск через Кондопогу», № 525Э «Пудож — Петрозаводск ЭКСПРЕСС», № 532 «Сортавала — Петрозаводск через Ведлозеро» добавлен остановочный пункт «АЗС» на улице Чапаева.
Стоимость проезда до новой остановки соответствует стоимости проезда до автовокзала Петрозаводск.
Ранее сообщалось, автовокзал Петрозаводска вводит новый рейс.
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