В Петрозаводске появилась новая улица

Улицу назвали в честь советского военачальника.

Улица Маршала Толбухина появилась в жилом районе Древлянка-7. Она соседствует с Финским проездом, улицами Оборонной и Новоселов. Табличка, напоминающая жителям о Герое Советского Союза, установлена на доме №1 по улице Маршала Толбухина.

- Уверена, что мы выбрали очень достойное место и улицу для такого почетного звания, - сказала глава города Ирина Мирошник. - Надеюсь, петрозаводчанам будет очень комфортно и радостно проживать на этой улице. А название улицы имени маршала Федора Ивановича Толбухина будет постоянно напоминать о героях и Гражданской, и Великой Отечественной войны.

Николай Макаров, директор компании "Карелстроймеханизация", которая занимается застройкой этого микрорайона, пообещал продолжить благоустройство на улице Маршала Толбухина: высадить новые деревья, облагородить газоны.

- Я думаю, еще год-два, и район преобразится, - сказал Николай Макаров. - Уже сегодня два сада введены в эксплуатацию, еще один детский сад на 300 мест уже под крышей, будет строиться большая школа в следующем году.

Фёдор Иванович Толбухин - советский военачальник, маршал Советского Союза, Герой Советского Союза, Народный герой Югославии, Герой Народной Республики Болгарии, кавалер ордена "Победа". Участник Первой мировой войны, Гражданской войны, Советско-финской войны 1921-1922 года, Великой Отечественной войны.

Во время Гражданской войны в Карелии в 1921-1922 годах являлся начальником оперативного управления штаба войск Карельского фронта. За участие в войне на карельской земле награждён почётным знаком "Честному воину Карельского фронта", а также серебряными часами с надписью "Честному воину РККА".