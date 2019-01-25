В Петрозаводске появились новые маршрутные указатели для троллейбусов

Новые информационные указатели появились на остановках общественного транспорта, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Установка новых информационных табличек началась на этой неделе. Указателями графиков движения троллейбусных маршрутов уже оборудованы около 20 остановочных пунктов.

Как отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев, всего в течение месяца необходимо установить 130 новых маршрутных указателей.