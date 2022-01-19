В Петрозаводске появились скамейка и урна из переработанных пакетов и резины

Городской комбинат благоустройства установил недалеко от набережной Петрозаводска скамейку и урну из переработанного материала.

В официальном паблике Городского комбината благоустройства появились фото новых скамейки и урны, установленных недалеко от набережной города, на улице Малая Слободская. Элементы благоустройства, как утверждается, сделаны из переработанного материала.

«Уважаемые Петрозаводчане! Эта скамейка и урна произведены с использованием переработанного полиэтилена и резины. На производство урны ушло порядка 770 полиэтиленовых пакетов, которые мы с Вами выкидываем в мусорное ведро ежедневно и не задумываемся, что полиэтилен разлагается около 100 лет», — рассказали в комбинате благоустройства.