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В Петрозаводске появились скамейка и урна из переработанных пакетов и резины

Новости. Общество
11:33, 20 Января 2022
фото: Городской комбинат благоустройства / ВК

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Городской комбинат благоустройства установил недалеко от набережной Петрозаводска скамейку и урну из переработанного материала.

В официальном паблике Городского комбината благоустройства появились фото новых скамейки и урны, установленных недалеко от набережной города, на улице Малая Слободская. Элементы благоустройства, как утверждается, сделаны из переработанного материала.

«Уважаемые Петрозаводчане! Эта скамейка и урна произведены с использованием переработанного полиэтилена и резины. На производство урны ушло порядка 770 полиэтиленовых пакетов, которые мы с Вами выкидываем в мусорное ведро ежедневно и не задумываемся, что полиэтилен разлагается около 100 лет», — рассказали в комбинате благоустройства.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ой
2022-01-20 12:03:00
Красивая скамейка! Респект!
Беня
2022-01-20 11:51:21
Она хоть не ядовитая эта ваша скамейка из всякого "ГЭ"? А то не ровен час присядешь на нее, а она штаны разъест и на ягодицах ожоги оставит. Я бы на экологах и прочих зеленых эксперимент поставил :)
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