В Петрозаводске появится новый лестничный спуск

Близится к окончанию монтаж нового лестничного спуска возле остановки общественного транспорта на улице Репникова, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Вместо старой деревянной лестницы там установлена новая – на металлическом каркасе.

"Также добавлен сегмент к лестничному спуску от улицы Энгельса к Неглинке. Работники комбината благоустройства восстановили ограждения возле мемориального комплекса "Могила неизвестного солдата – Вечный огонь" и у остановки на Октябрьском проспекте", – рассказала начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.