В Петрозаводске появится первый официальный пляж

Власти Петрозаводска планируют потратить 200 млн рублей на благоустройство общественных территорий, включая пляж «Пески».

В 2023 году за счет средств республиканской субсидии в размере более 200 миллионов рублей в столице Карелии планируют благоустроить семь территорий. Об этом рассказала на планерном совещании в администрации Петрозаводска председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова.

«Бесспорно, значимым направлением развития города является создание современных и комфортных общественных пространств. За счет средств в размере более 200 миллионов рублей планируем благоустроить семь территорий, среди которых визитная карточка Петрозаводска — площадь Гагарина. Концепция развития объекта предусматривает создание архитектурной композиции на тему космонавтики. По проекту архитекторов Александра Кима и Алексея Скрипицына на площади предлагается установить скульптурно-пространственную модель Солнечной системы», — цитирует пресс-служба администрации города Юлию Мизинкову.

За счет субсидии власти Петрозаводска планируют также работы по благоустройству на Почтовой площади, в скверах Источник и Архивный, в парках Каменный Бор и Зарецкий.

«Кроме того, в этом году в Петрозаводске должен появиться первый официальный городской пляж в Песках. Администрация уже оформила правоустанавливающие документы на земельные участки береговой полосы. Следующий этап — заключение договора водопользования с Невско-Ладожским бассейновым водным управлением», — отметили в мэрии.

Ранее глава Петрозаводска сообщил, что проекты по благоустройству придется сокращать, если возникнут проблемы в бюджете города.