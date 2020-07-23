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В Петрозаводске пойдут под снос 6 остановочных павильонов

Новости. Общество
18:20, 23 Июля 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Незаконные киоски на остановках в разных районах города демонтируют до 28 августа.

По сообщению администрации Петрозаводска, под снос пойдут объекты в Октябрьском и Первомайском районах, на Голиковке, Древлянке и в центре города.

Так, киоски, расположенные на улицах Маршала Мерецкова (у дома № 4), Древлянка (у дома № 2), на проспектах Первомайском (у дома № 51), Лесном (у дома № 45), Ленина (у дома № 37, на площади Гагарина), Октябрьском (у дома № 10), демонтируют в период с 27 июля по 28 августа.

Кроме того, до 31 июля снесут незаконно установленные гаражи на улице Гоголя (в районе дома № 40). Здесь демонтируют три объекта.

Ранее власти Петрозаводска предупредили о сносе остановки с киоском на Ровио.

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