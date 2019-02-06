В Петрозаводске поймали водителя без прав

В ходе профилактического мероприятия "Пешеход" 5 февраля сотрудники ГИБДД Петрозаводска отстранили от управления водителя, лишенного прав.

В отношения нарушителя вынесено постановление об административном правонарушении. Материалы дела направлены в суд. Автомобиль перемещен на штрафстоянку.

Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.