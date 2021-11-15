В Петрозаводске покупательница ночью срезала бирки с куртки и пыталась пройти мимо кассы

Росгвардейцы задержали молодую женщину в гипермаркете в столице Карелии.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, около полуночи 16 декабря сработала тревожная сигнализация охраняемого гипермаркета в Петрозаводске. На месте группа росгвардейцы выяснили, что 28-летняя посетительница торгового заведения выбрала куртку, срезала с нее бирки и попыталась незаметно пронести товар мимо расчётно-кассового узла, но была замечена и остановлена. Сумма ущерба превысила две тысячи рублей.

Росгвардейцы задержали горе-покупательницу и передали ее полиции.

Ранее сообщалось, молодой житель Петрозаводска был задержан, когда пробивался к выходу с дорогим коньяком.