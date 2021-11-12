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Молодой житель Петрозаводска был задержан, когда пробивался к выходу с дорогим коньяком

Новости. Криминал
09:29, 15 Декабря 2021
фото: © Управление Росгвардии по Республике Мордовия

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Ради элитного спиртного находящийся в розыске рецидивист напал на охранника, сообщили в Росгвардии Карелии.

В ночь на 13 декабря в одном из охраняемых торговых центров Петрозаводска было совершена попытка грабежа — 20-летнего мужчину, прятавшего бутылку дорогого коньяка, заметили работники магазина. Проигнорировав требования остановиться, молодой ценитель элитного алкоголя стал пробиваться к выходу из магазина. По дороге он нанес травмы охраннику, пытавшемуся его остановить.

Тем не менее, скрыться рецидивисту не удалось. Петрозаводчанин был задержан и передан полиции для дальнейшего разбирательства.

Также выяснилось, что задержанный находился в розыске.

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