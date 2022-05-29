В Петрозаводске полицейские спасли свесившуюся с моста женщину (ВИДЕО)

В столице Карелии сотрудники полиции спасли даму, которая задумала неладное и свесилась с моста.

В воскресенье около пяти часов вечера сержант полиции Александр Волоконский и старший прапорщик полиции Антон Баранов патрулировали микрорайон Зарека в Петрозаводске. Проезжая по Пименовскому мосту, они заметили молодую женщину, которая перелезла за ограждение и стояла на самом краю.

Как информирует МВД Медиа, экипаж ППС развернул автомобиль. Один полицейский подбежал к женщине и рывком сзади успел вытащить её из опасной зоны, его напарник подоспел на помощь.

Полицейские посадили женщину в служебный автомобиль и вызвали бригаду скорой помощи. 33-летняя горожанка призналась, что находилась в шоковом состоянии и собиралась прыгнуть. Она поблагодарила сотрудников МВД, что те спасли ей жизнь.

Руководство МВД по Карелии приняло решение о поощрении сотрудников полиции Александра Волоконского и Антона Баранова.

Момент ЧП зафиксировала камера наблюдения компании «Ситилинк».