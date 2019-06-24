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Новости. Криминал
14:28, 24 Июня 2019
фото: Столица на Онего

В Петрозаводске полиция задержала приятелей за серию краж

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Ущерб от преступных действий составил 235 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В ходе работы по заявлениям о кражах, которые поступили в отдел полиции в период с мая по июнь, сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых. Пять жителей Петрозаводска, в возрасте от 24 до 40 лет, совершили шесть эпизодов преступной деятельности. 

Первое преступление было совершено в начале мая 35-летним петрозаводчанином. На улице Медвежьегорской была похищен автомобиль Daewoo Nexia. Выбор оказался не случайным – фигурант являлся владельцем такой же иномарки. Похищенную машину мужчина поставил в гараж у знакомого и приступил к разборке - в дальнейшем планировал использовать детали для оборудования своего автомобиля.

Как установлено полицейскими, в дальнейшем мужчина действовал с 33-летним напарником. В ночь на 23 мая они проникли на складскую территорию, с которой похитили металлические швеллеры и сдали их в пункт приема металла.

Другие преступления направлены на хищение аккумуляторных батарей большой емкости. Здесь подозреваемым помогли еще трое знакомых. Попарно передвигаясь на арендованной машине, фигуранты присматривали грузовые автомобили, с которых и похищались аккумуляторы.

Возбуждены уголовные дела. Общий ущерб составил 235 тысяч рублей. В отношении всех пяти фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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