В Петрозаводске полиция ищет женщину, подозреваемую в краже из магазина (ВИДЕО)

Полицией Петрозаводска устанавливается личность подозреваемой в совершении имущественного преступления, сообщается на сайте МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску устанавливается личность и местонахождение женщины, запечатленной на видеозаписи. Она подозревается в краже из магазина.

Информацию о подозреваемой полиция просит сообщать по номеру телефона: +7-909-572-72-12. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают подозреваемых в хищении денежных средств со счета банковской карты.