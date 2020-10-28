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В Петрозаводске полиция ищет женщину, подозреваемую в краже из магазина (ВИДЕО)

Новости. Криминал
11:53, 29 Октября 2020
фото: © кадр из видео/МВД Карелии
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Полицией Петрозаводска устанавливается личность подозреваемой в совершении имущественного преступления, сообщается на сайте МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску устанавливается личность и местонахождение женщины, запечатленной на видеозаписи. Она подозревается в краже из магазина.

Информацию о подозреваемой полиция просит сообщать по номеру телефона: +7-909-572-72-12. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают подозреваемых в хищении денежных средств со счета банковской карты.

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Комментарии

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MIRKO
2020-10-29 12:08:54
А где солнечные очки от коронавируса? А то без них не понятно
кир
2020-10-29 11:55:57
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