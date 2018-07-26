В Петрозаводске полторы сотни резервуаров для хранения газа убрали с дворовых территорий

На месте резервуаров должны появиться автостоянки для жильцов близлежащих домов, зоны отдыха и детские площадки.

В Петрозаводске завершился первый этап программы, в рамках которой "Карелгаз" убирал с дворовых территорий домов, переведенных на природный газ, потерявшие свою актуальность емкости для хранения сжиженного газа. Как сообщили в Петрозаводском городском совете, всего специалисты убрали 146 газгольдеров из 20 дворов.



Инициировала программу рабочая группа по газификации карельской столицы. По словам ее руководителя, депутата Петросовета Дмитрия Данильева, после перевода десятков домов со сжиженного газа на природный во дворах оставались ненужные теперь резервуары. Емкости занимали достаточно много места, которое можно использовать в целях благоустройства.





По словам Данильева, только в районе Октябрьского проспекта удастся освободить около 500 машиномест. При этом на местах, где петрозаводчане паркуют автомобили сейчас (как правило, непосредственно под окнами своих домов), депутат предлагает разместить объекты благоустройства – зоны отдыха и детские площадки. Сделать это можно в рамках программы "Комфортная городская среда".

