Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
08:20, 26 Июля 2018

В Петрозаводске полторы сотни резервуаров для хранения газа убрали с дворовых территорий

По теме

Производителям из регионов РФ в Карелии предлагают открыть торговые точки на льготных условиях
26.07.18 10:07
Катанандова перепутали с арестованным в Италии экс-сенатором
26.07.18 09:19
Оборот общепита в Карелии остановился в первом полугодии
26.07.18 09:16
Все новости
Загрузка...

На месте резервуаров должны появиться автостоянки для жильцов близлежащих домов, зоны отдыха и детские площадки.

В Петрозаводске завершился первый этап программы, в рамках которой "Карелгаз" убирал с дворовых территорий домов, переведенных на природный газ, потерявшие свою актуальность емкости для хранения сжиженного газа. Как сообщили в Петрозаводском городском совете, всего специалисты убрали 146 газгольдеров из 20 дворов.  

Инициировала программу рабочая группа по газификации карельской столицы. По словам ее руководителя, депутата Петросовета Дмитрия Данильева, после перевода десятков домов со сжиженного газа на природный во дворах оставались ненужные теперь резервуары. Емкости занимали достаточно много места, которое можно использовать в целях благоустройства. 



 По словам Данильева, только в районе Октябрьского проспекта удастся освободить около 500 машиномест. При этом на местах, где петрозаводчане паркуют автомобили сейчас (как правило, непосредственно под окнами своих домов), депутат предлагает разместить объекты благоустройства – зоны отдыха и детские площадки. Сделать это можно в рамках программы "Комфортная городская среда". 

По теме

Производителям из регионов РФ в Карелии предлагают открыть торговые точки на льготных условиях
26.07.18 10:07
Катанандова перепутали с арестованным в Италии экс-сенатором
26.07.18 09:19
Оборот общепита в Карелии остановился в первом полугодии
26.07.18 09:16
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Инженер Брунс
2018-07-26 09:32:03
при Ширшиной такого не было, деФФочка занималась другими партийными делами
pupsik
2018-07-26 08:51:46
"В Петрозаводске завершился первый этап программы, в рамках которой "Карелгаз" убирал с дворовых территорий домов, переведенных на природный газ, потерявшие свою актуальность емкости для хранения сжиженного газа. Как сообщили в Петрозаводском городском совете, всего специалисты убрали 146 газгольдеров из 20 дворов. - 146 гпу в 20 дворах - сомнительно

Инициировала программу рабочая группа по газификации карельской столицы". - а карелгаз сам не додумался???
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.07.2018, 09:17
Тела молодых супругов подняли со дна Янисъярви
23.07.2018, 09:03
Супруги утонули на озере в Карелии
23.07.2018, 16:50
Жителей Карелии предупредили о приближающейся аномальной жаре
24.07.2018, 09:17
В Петрозаводске опечатаны помещения роддома и гинекологии на Луначарского
22.07.2018, 16:40
Дмитрий Медведев постит в соцсети фото из Карелии
19.07.2018, 19:10
Кобзон по именам назвал больных раком звезд

Аналитика

25.07.2018 13:29
Капитал
"Отъелись и стали красавицами"
Как живут сегодня пряжинские коровы, около года назад пережившие страшный голод?
"Карельская жемчужина" может уехать в пустыню 4
23.07.2018 12:49
"Мы говорим о масштабном проекте модернизации"
23.07.2018 12:26
Мечты Федермессера: Кондопога между прошлым и будущим 1
23.07.2018 10:20
Петросовет – за школу и садики 2
18.07.2018 15:32
Вся аналитика

Чтиво

25.07.2018 15:46
Без политики
Нудисты, музыка, технологии
Музыкальный фестиваль Ilosaarirock три дня сотрясал небольшой финский город Йоэнсуу – наш корреспондент увидел все своими глазами.
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно! 1
19.07.2018 14:17
"Полюбил за звезданутость" 9
13.07.2018 13:29
Энергетики призывают к безопасности
13.07.2018 10:58
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»