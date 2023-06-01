В Петрозаводске попались юные любители бесплатных роллов и кофе

Росгвардейцы вновь выезжали в магазины карельской столицы.

Как сообщили в Росгвардии республики, накануне сигнал тревоги из сетевого магазина на Ключевой получил наряд, патрулировавший улицы. Выяснилось, что двое неизвестных вынесли из магазина 7 пачек кофе на 5 тысяч рублей и скрылись.

Бойцы обследовали близлежащие территории и задержали молодую девушку, которую опознали продавцы. Подозреваемую передали полиции.

А ночью 7 июня в гипермаркете Петрозаводска 19-летний юноша попался на краже роллов и салата, которые он пытался пронести мимо кассы. Юношу также задержали.