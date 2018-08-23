09:38, 23 Августа 2018
В Петрозаводске посетитель кафе напал на двоих человек, одному потребовалась помощь врачей
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В кафе на улице Шотмана мужчина напал на двоих человек, сообщает управление Росгвардии по Карелии.
"Гражданин пришёл в ярость и напал на работника кафе и мужчину, гостя заведения, который попытался вмешаться", - рассказали в ведомстве.
Инцидент произошел в ночь на 21 августа. Администрация кафе нажала тревожную кнопку. Помимо группы задержания вневедомственной охраны на место прибыла скорая помощь. Одного из пострадавших отвезли в больницу, сообщили в Росгвардии.
Нападавшего задержали.
"Установление личности показало, что гражданину 27 лет и что в его биографии имеется судимость за преступление, предусмотренное частью 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Задержанный передан полиции, по факту произошедшего назначена проверка", - заключили в управлении.
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