В Петрозаводске посетитель кафе напал на двоих человек, одному потребовалась помощь врачей

В кафе на улице Шотмана мужчина напал на двоих человек, сообщает управление Росгвардии по Карелии.

"Гражданин пришёл в ярость и напал на работника кафе и мужчину, гостя заведения, который попытался вмешаться", - рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел в ночь на 21 августа. Администрация кафе нажала тревожную кнопку. Помимо группы задержания вневедомственной охраны на место прибыла скорая помощь. Одного из пострадавших отвезли в больницу, сообщили в Росгвардии.

Нападавшего задержали.

"Установление личности показало, что гражданину 27 лет и что в его биографии имеется судимость за преступление, предусмотренное частью 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Задержанный передан полиции, по факту произошедшего назначена проверка", - заключили в управлении.