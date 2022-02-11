890x80
Реклама
Продолжится ли рост цен на недвижимость?
11.02.2022 17:01
Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз 3
11.02.2022 19:42
В Карелии появился новый авторский новостной YouTube-канал
11.02.2022 21:50
Нашли тело водителя экскаватора, затонувшего в реке в Карелии
Сегодня 13:16
Таможенники обнаружили партию контрафактного парфюма в торговом центре в Петрозаводске 2
Сегодня 08:45

В Петрозаводске поставят рекорд по одновременному чтению книг

Новости. Общество
15:37, 12 Февраля 2022
фото: © Александр Рюмин / ТАСС

Новости партнеров

Жителей столицы Карелии приглашают принять участие во флешмобе «Книжный boom!».

14 февраля - это не только День влюбленных, но Международный день дарения книг. В честь это события в Карелии устроят флешмоб «Книжный boom!» и поставят рекорд по совместному чтению. Жители Петрозаводска могут присоединиться к акции, сообщает портал «Открытые НКО».

Чтобы была возможность собрать большее число участников, акция состоится в выходной день – 13 февраля. До этого дня нужно выбрать, какую книгу вы бы хотели подарить другому человеку, и прийти с ней на праздник чтения.

Инициатором акции стала команда «Российского движения школьников Республики Карелия». Флешмоб состоится на площадке партнеров проекта, креативного сообщества Петрозаводска «CreatePtz», арт-объект «Онежский комар» (Казарменская улица, 4).

Организаторы акции подготовили большой праздник с танцами, играми и концертом. По сигналу ведущих участники флешмоба обменяются книгами, часть книг можно будет передать в фонды библиотек.

- В 13.13 мы зафиксируем на видео рекорд по одновременному чтению книг, - добавили организаторы.

Время начала акции – 11.00.

Ранее жителям Петрозаводска предлагали подарить книги с любовью.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.02.2022, 14:16
Заслуженный врач Карелии, эпидемиолог Александр Гаврилов: Никаких походов в поликлинику
08.02.2022, 07:25
Администрация Петрозаводска намерена отказать в разрешении на строительство 26-этажного небоскреба на месте магазина «Шанс»
07.02.2022, 13:20
Жительница Петрозаводска задушила своего новорожденного ребенка
10.02.2022, 14:32
Власти Петрозаводска не могут запретить строительство небоскреба на набережной Варкауса
07.02.2022, 16:54
Мэр Петрозаводска рассказал о бармене Валере и для чего может быть сто грамм
08.02.2022, 15:12
Неизвестный предложил мэру Петрозаводска более миллиона долларов за «подтвержденную жертву»

Аналитика

11.02.2022 12:08
Обществоведение
«Канализацией пользуются как мусоропроводом»
На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации Петрозаводска обсудили причины аварий на сетях водопровода и канализации и дали оценку работе коммунальных служб при ликвидации последствий.
Старое сменяется новым 9
09.02.2022 17:11
«Проведение капитального ремонта троллейбусного депо нецелесообразно» 17
09.02.2022 09:00
«Люди перестали думать, когда это закончится» 19
08.02.2022 16:06
«Самое главное в нашей работе – не строить воздушных замков» 5
08.02.2022 12:09
Вся аналитика

Чтиво

11.02.2022 19:13
Частная жизнь
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 2
Известный карельский предприниматель Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз.
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
Лучшая сотня «Петровича»
07.02.2022 17:00
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»