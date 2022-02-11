В Петрозаводске поставят рекорд по одновременному чтению книг

Жителей столицы Карелии приглашают принять участие во флешмобе «Книжный boom!».

14 февраля - это не только День влюбленных, но Международный день дарения книг. В честь это события в Карелии устроят флешмоб «Книжный boom!» и поставят рекорд по совместному чтению. Жители Петрозаводска могут присоединиться к акции, сообщает портал «Открытые НКО».

Чтобы была возможность собрать большее число участников, акция состоится в выходной день – 13 февраля. До этого дня нужно выбрать, какую книгу вы бы хотели подарить другому человеку, и прийти с ней на праздник чтения.

Инициатором акции стала команда «Российского движения школьников Республики Карелия». Флешмоб состоится на площадке партнеров проекта, креативного сообщества Петрозаводска «CreatePtz», арт-объект «Онежский комар» (Казарменская улица, 4).

Организаторы акции подготовили большой праздник с танцами, играми и концертом. По сигналу ведущих участники флешмоба обменяются книгами, часть книг можно будет передать в фонды библиотек.

- В 13.13 мы зафиксируем на видео рекорд по одновременному чтению книг, - добавили организаторы.

Время начала акции – 11.00.

Ранее жителям Петрозаводска предлагали подарить книги с любовью.