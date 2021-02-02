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В Петрозаводске построят новое семиэтажное здание для налоговой инспекции (ФОТО)

Новости. Общество
15:50, 03 Февраля 2021
фото: © Архитектурная мастерская Юсупова/yusarch.ru
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Проектно-сметная документация на строительство здания для инспекции федеральной налоговой службы России по Петрозаводску прошла госэкспертизу.

Документация на строительство семиэтажное здание общей площадью 8884,46 кв.м для налоговой службы получила положительное заключение. Проектную документацию подготовило ООО "Архитектурная мастерская Юсупова". Об этом сегодня сообщили в Главгосэкспертизе России.

Новое здание для ФНС возведут на Перевалке, вверху на улице Чапаева. Здесь обустроят операционный зал, офисные помещения сотрудников, отделение филиала федерального казенного учреждения "Налог-Сервис" Федеральной налоговой службы России, архивы, медпункт, ремонтные мастерские, конференц-зал и зал совещаний. В подвальном этаже оборудуют столовую на 100 мест.

На прилегающей территории планируется обустроить автомобильную стоянку, а также погрузочно-разгрузочную площадку и прогулочную зону с цветником и рокарием - каменным садом, в котором высажены разные сорта многолетних растений.

Построить здание для налоговой службы рассчитывают за счет средств федерального бюджета. Застройщик – "Объединенная дирекция единого заказчика Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации".

Ранее сообщалось, что свободные земельные участки под строительство магазинов и офисов появились в Петрозаводске.

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