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В Петрозаводске построят новую школу

Новости. Общество
00:01, 07 Сентября 2022

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Строительная компания Баренц Групп построит для жителей карельской столицы новую школу.

Проектируемая школа на 1140 учащихся будет расположена в районе Соломенского шоссе г. Петрозаводска в новом жилом районе TALOJARVI город у воды.

https://go.2gis.com/0s2ci2

Подробнее об этом проекте нам рассказала специалист отдела продаж строительной компании Баренц Групп Вагина Кристина.

В новом жилом районе TALOJARVI город у воды также предусмотрено все для комфортной жизни:

  • квартиры с потрясающими видами на Онежское озеро,
  • большой парк в центре,
  • обустроенная набережная,
  • велодорожки,
  • детские площадки для детей разных возрастов,
  • места для отдыха и развлечений,
  • скейт-парк,
  • баскетбольная и спортивные площадки,
  • множество беседок и уютных уголков для спокойного отдыха,
  • и конечно же на маленьких будущих жильцов комплекса мы построим школу.

Проектируемое здание имеет сложную в плане форму, 3-х этажное и 2-этажное в части блока начальных классов, с техническим этажом.

Новая школа будет вмещать в себе 4 спортивных зала, пищеблок с обеденным залом будет расположен на 1 этаже вместимостью 394 посадочного мест.

Актовый зал со сценой и подсобными помещениями будет размещен на 2 этаже.

Школа запроектирована для обучения с 1-го по 11 класс.

Количество обучающихся в школе:

— I ступень (начальное общее образование) — 360 чел. (4 года х 3 параллели х 30 чел.)

— II ступень (основное общее образование) — 600 чел. (5лет х 4 параллели х 30 чел.)

— III ступень (среднее (полное) общее образование) — 180 чел. (2 года х 3 параллели х 30чел.)

— Количество рабочих мест персонала общеобразовательной организации на 1140 учеников 184 чел.

Строительство школы предусматривается в современном архитектурном стиле с использованием высококачественных строительных материалов и изделий.

При проектировании здания общеобразовательной организации соблюдены требования доступности для маломобильных групп населения. Здание школы могут посетить инвалиды всех групп мобильности.

Проект по объекту «Общеобразовательная организация мощностью 1140 мест в районе Соломенского шоссе в г. Петрозаводске» разработан в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Если у вас остались вопросы, обращайтесь в отдел продаж строительной компании Баренц Групп за подробной консультацией по телефону: 331-331

Квартирографию комплекса можно посмотреть на сайте talojarvi.ru

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1» Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9 ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459
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