В Петрозаводске пожарные спасли из огня двух человек

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Пожар произошел в минувшее воскресенье на Петрозаводском шоссе, сообщили в МЧС Карелии.

На Петрозаводском шоссе, 7 в 15.29 произошел пожар в частном жилом.

В результате повреждено помещение котельной на площади 2 кв м.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Спасено два человека. Погибших нет.