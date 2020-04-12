В Петрозаводске пресекли деятельность наркодилеров

Полицейские получили информацию о причастности петрозаводчанина к распространению наркотиков, сообщили в МВД Карелии.

В ходе ее проверки пресечена цепочка наркотрафика от потребителя до сбытчика.

Установлено, что 30-летний горожанин сбыл наркотики двум знакомым. Они были задержаны, наркотик изъят. Собрав доказательную базу. полицейские задержали и поставщика "товара". В ходе обыска у него изъяли гашиш и амфетамин.

А вскоре полицейские задержали основного сбытчика. Им оказался 27-летний петрозаводчанин, который действовал в интересах запрещенного интернет-магазина. Полицейские изъяли у него более 40 граммов гашиша и 320 граммов синтетических наркотиков.

В отношении фигурантов возбуждено 6 уголовных дел о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков.

Ранее более 700 граммов наркотиков изъяли в Петрозаводске за месяц.